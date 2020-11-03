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2020-11-03
Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)
Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой. Проезжая часть окутана паром. По предварительным данным прорвало тепломагистраль.
Об этом
Из-за густого тумана затруднен проезд: автомобили вынуждены притормаживать, чтобы проехать это место.
Другие подробности не сообщаются.
Напомним, из-за прорыва теплосети 18 сентября с.г. было перекрыто движение по улице Коростенской в Святошинском районе Киева. Закрыт участок между улицами Генерала Наумова и Рубежовской.
Фото: скриншот видео
Оксана Олейникова, КиевВласть