За разрешение на захоронение на столичном кладбище от киевлянина требовали 10 тысяч долларов. Деньги требовали за влияние на должностных лиц коммунального предприятия для выделения места для захоронения праха умершего на территории Лесного кладбища в Киеве.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Киевской местной прокуратурой № 7 направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст . 369-2 УК Украины).

Согласно материалам следствия, подозреваемые, находясь в помещении ритуальной службы, сообщили гражданину, у которого умерла родственница, о необходимости предоставления им неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов за влияние на должностных лиц коммунального предприятия о выделении места для захоронения праха умершего на территории Лесного кладбища в Киеве , а также выделения еще двух отдельных мест для захоронения на этом же кладбище.

В ходов встреч с заявителем злоумышленники подтвердили свои требования, после чего они были разоблачены с поличным во время получения оговоренной суммы.

Сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемых направлен в Подольский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Противоправная деятельность прекращена сотрудниками местной прокуратуры совместно с СБУ и Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве .

Фото: Киевская городская прокуратура