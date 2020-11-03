Потап назвал настоящую причину распада группы "Время и Стекло"

Группа "Время и Стекло" просуществовала в Украине 10 лет. Весной Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) заявили о своем распаде, а осенью отправились в прощальный тур. В киевском "Дворце Украина" 30 октября состоялся последний концерт группы "Время и Стекло". Продюсер группы Потап на своей странице в Instagram заинтриговал поклонников новым заявлением касательно дальнейших планов Надежды и Позитива.

Потап назвал настоящую причину распада группы “Время и Стекло“

По словам Потапа, Дорофеева начинает сольную карьеру, а Позитив продолжит выступать в составе группы Mozgi. Сами исполнители не исключают, что еще споют дуэтом.

"Ну вот и закончилась эпоха. Практически 11 лет… даже не верится, особенно, когда ты действительно получаешь успех, время начинает бежать с бешеной скоростью, начинаются концерты, полеты, съемки, деньги валятся на голову и начинаешь делать больше, лучше, сильнее, эволюция. В таком темпе ты даже не можешь остановиться и оглянуться, переоценить, подумать, переосмыслить. В этом отношении два последних концерта группы Время и Стекло — это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов, Надя Дорофеева и Позитив. Запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими — Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi, которая выпускает новый альбом и уже снимает клип», — написал Потап.

Бывшая супруга Потапа Ирина Горовая, которая вместе с Потапом продюсировала группу "Время и Стекло" отметила, что Надя Дорофеева "созрела для своего сольного пути".

Потап назвал настоящую причину распада группы “Время и Стекло“

Еще до распада группы продюсеры спросили у поклонников группы, стоит ли заменить Дорофеева и Позитива на других участников, оставив франшизу. Большинство фанатов не поддержали такую идею, ведь "Надю Дорофееву и Позитива невозможно повторить - они как Потапа и Настя Каменских".

Напомним, Потап был удостоен почетного звания "заслуженного артиста Украины" на День Конституции Украины.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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