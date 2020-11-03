В Киеве умерли уже 799 пациентов с COVID-19, выздоровели - 13 153

За прошедшие сутки в столице обнаружили еще 789 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 799 киевлян, побороли болезнь 13 153 жителя Киева . Всего в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса, умерли 12 человек, выздоровели - 229.

"Заболели 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели в том числе и 27 медиков", - говорится в сообщении .

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском (158), Соломенском (120) и Днепровском (115) районах.

По последним данным, в Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 411 093 человека, выздоровели - 168 868 человек, 7 532 пациента умерли. В течение 2 ноября обнаружили рекордные 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также зафиксировано наибольшее за сутки число выздоровлений от ковида - 5 100 - и госпитализаций - 1 207.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется "просто в ураганном режиме".