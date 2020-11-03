В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине выявлены 8899 новых носителей COVID-19. Из них - 346 детей и 401 медработник.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализовано – 1207 человек; летальних случаев – 157; выздоровело – 5100 человек; проведено тестирований за сутки – 60 836 (методом ПЦР – 34818, методом ИФА – 26018).

Количество заболеваний в регионах:

Киев

– 39534 случая Винницкая область – 11096 случаев Волынская область – 14234 случая Днепропетровская область – 15729 случаев Донецкая область – 11731 случай Житомирская область – 1583 случая Закарпатская область – 15187 случаев Запорожская область – 10 797 случаев Ивано-Франковская область – 21 596 случаев Киевская область – 17535 случаев Кировоградская область – 2677 случаев Луганская область – 3881 случай Львовская область – 31134 случаи Николаевская область – 8736 случаев Одесская область -25785 случаев Полтавская область – 10190 случаев Ровенская область – 19998 случаев Сумская область – 12 409 случаев Тернопольская область – 21 186 случаев Харьковская область – 38709 случаев Херсонская область – 4424 случая Хмельницкая область – 16928 случаев Черкасская область – 9670 случаев Черновицкая область – 22881 случай Черниговская область – 9213 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пресс-служба сообщает, что за все время пандемии в Украине:

заболело – 411093 человека; выздоровело – 168868 человек; летальных случаев – 7532; проведено ПЦР-тестов – 3379029.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 789 случаев.

Как сообщала KV , с 2 ноября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону войдут Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне.

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