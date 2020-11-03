За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 789 новых носителей коронавируса, из них 27 медиков. В то же время 12 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко

“Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян” – сообщил мэр Киева.

Среди заболевших 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 24 девочки от трех недель до 17 лет и 30 мальчиков от двух до 17 лет. 

В больницы столицы госпитализировали 68 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Кличко сообщил, что выздоровели в столице за сутки 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13153 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки в Деснянском районе – 158, в Соломенском – 120 и 115 случаев в Днепровском районе.

По данным Кличко, на сегодня в столице уже 39534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли  Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне. 

Фото: Событие


Оксана Олейникова, КиевВласть

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