За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 789 новых носителей коронавируса, из них 27 медиков. В то же время 12 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

“Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян” – сообщил мэр Киева .

Среди заболевших 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 24 девочки от трех недель до 17 лет и 30 мальчиков от двух до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 68 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Кличко сообщил, что выздоровели в столице за сутки 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13153 жителя Киева .

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки в Деснянском районе – 158, в Соломенском – 120 и 115 случаев в Днепровском районе.

По данным Кличко, на сегодня в столице уже 39534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне.