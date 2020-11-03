В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус"

Посетителей эвакуировали, сейчас идет проверка помещения.

В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус"
Фото: Патрульна поліція Києва

В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус", расположенного на Майдане Независимости.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

По словам правоохранителей, на линию 102 позвонили с заявлением о заминировании ТРЦ.

Посетителей эвакуировали, сейчас идет проверка помещения.

Напомним, в сентябре в Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрывали на вход и выход станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого". Также метро "минировали" в День независимости. Закрывали станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Сообщения не подтвердились.

В день выборов поступили анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины. В ходе проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

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