В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус"
Посетителей эвакуировали, сейчас идет проверка помещения.
В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ "Глобус", расположенного на Майдане Независимости.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
По словам правоохранителей, на линию 102 позвонили с заявлением о заминировании ТРЦ.
Посетителей эвакуировали, сейчас идет проверка помещения.
Напомним, в сентябре в Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрывали на вход и выход станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого". Также метро "минировали" в День независимости. Закрывали станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Сообщения не подтвердились.
В день выборов поступили анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины. В ходе проверки ни одно сообщение не подтвердилось.