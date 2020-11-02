За неделю в столице уменьшилось количество больных гриппом и ОРВИ

За неделю в столице уменьшилось количество больных гриппом и ОРВИ

В столице за 44-ю неделю 2020 года зарегистрировано 9 888 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 55,5%. Показатель заболеваемости составляет 333,2.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения”, – сказано в сообщении.

Уточняется,что за неделю заболели 3 864 ребенка (снижение на 22%) и 6024 взрослых (рост на 3%).

В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, в то время как неделей ранее – 45,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% – зарегистрировано 1734 случая.

В медицинские учреждения за 44-ю неделю госпитализированы 29 человек, из них 15 – дети.

Напомним, неделей ранее в столице было зарегистрировано 10 804 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находилась на низком уровне и ниже базовой линии на 51,4%. Показатель заболеваемости составлял 364,1.

Фото: УНН


Александр Кравченко, КиевВласть

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