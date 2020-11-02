Спасатели уже двое суток ищут вышедших в Киевское море и не вернувшихся рыбаков

Спасатели уже двое суток ищут вышедших в Киевское море и не вернувшихся рыбаков

В субботу, 31 октября, к катеру службы охраны парка “Межигорье” прибилась резиновая лодка без людей на борту. Были установлены владельцы лодки и откуда они вышли в море. По состоянию на сегодня, 2 ноября, спасатели продолжают поиски пропавших рыбаков.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

Как сообщается, 31 октября от службы охраны парка “Межигорье” поступило сообщение о том, что к катеру “Галеон” причалила резиновая лодка с работающим двигателем без судоводителя. Спасателями села Новые Петровцы лодка была поднята из воды.

1 ноября сотрудники Нацполиции установили владельцев лодки и место откуда следовали рыбаки. Поиски рыбаков в этот день результатов не дали.

Сегодня, 2 ноября, спасатели продолжают поиски двух рыбаков. К поискам привлечено водолазно-спасательное отделение.

Напомним, вечером 27 октября в Днепровском районе из реки Десенка достали труп мужчины. Причины и обстоятельства трагического случая будут выяснять правоохранители. 

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.


Игорь Бровко, КиевВласть

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