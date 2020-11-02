В Киеве за сутки выявили более 500 новых носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 507 новых носителей коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли за сутки 9 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Волна вируса продолжает накрывать столицу и Украины. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745”, – во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева..

Сообщается, что среди заболевших: 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И 25 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 188 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. И 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 16 медиков.

В больницы города прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Также сообщается, что в минувшие сутки выздоровели в столице 12 человек. Всего коронавирус преодолели 12924 жители Киева .

Отмечается, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 89, в Голосеевском – 84, Днепровском районе – 71 случай.

“Более 500 больных в сутки – это очень большое количество после выходных. Поскольку, напомню, в выходные дни работают не все лаборатории города. Поэтому на понедельник число выявленных больных всегда меньше. Но, к сожалению, не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1990 больных коронавирус. Из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. Во аппаратами ИВЛ – 22 больных. Еще 401 пациент – в больницах с подозрением на коронавирус”, – отметила пресс-секретарь Киевского городского головы.

Она также напомнила, что город подготовил уже более 3100 коек для больных коронавирус. Сегодня они заполнены почти на 73 процента.

Ранее KV сообщала, что с сегодняшнего дня, 2 ноября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону войдут Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне.