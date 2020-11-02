За сутки в Украине выявлены 6 754 новых носителя COVID-19

За сутки в Украине выявлены 6 754 новых носителя COVID-19

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине выявлены 6 754 новых носителя COVID-19. Из них детей – 271, медработников – 255.

Об этом KV стало известно из сообщения министра здравоохранения Максима Степанова. 

Также за последние сутки:

госпитализированы – 801 человек;

летальных случаев – 69;

выздоровели – 2 327 человек;

осуществлено тестирований – 36 587 (методом ПЦР – 31 662, методом ИФА – 4 925).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 402194 человека;

выздоровело – 163 768 человек;

летальных случаев – 7 375;

проведено ПЦР-тестов – 3 344 211.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

Киев – 38 745 случаевВинницкая область – 10 789 случаевВолынская область – 13 983 случаяДнепропетровская область – 15 411 случаевДонецкая область – 11 235 случаевЖитомирская область – 15 363 случаяЗакарпатская область – 14 911 случаевЗапорожская область – 10 370 случаевИвано-Франковская область – 21 169 случаевКиевская область – 17 175 случаевКировоградская область – 2 656 случаевЛуганская область – 3 760 случаевЛьвовская область – 30 700 случаевНиколаевская область – 8 495 случаевОдесская область – 25 325 случаевПолтавская область – 9 852 случаяРовенская область – 19 573 случаяСумская область – 12 071 случайТернопольская область – 20 963 случаяХарьковская область – 37 997 случаевХерсонская область – 4 270 случаевХмельницкая область – 16 422 случаяЧеркасская область – 9 422 случаяЧерновицкая область – 22 485 случаевЧерниговская область – 9 052 случая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В то же время министр напомнил: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером – спасает жизнь. 

Как сообщала KV, с сегодняшнего дня, 2 ноября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону войдут  Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне. 

Напомним, с 26 октября, в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне.

Фото: “Украинская правда”


Сергей Албул, КиевВласть

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