В ресторане Харькова убили мужчину, полиция выясняет обстоятельства

На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В ресторане Харькова убили мужчину, полиция выясняет обстоятельства
Фото: Lb.ua

Полиция Харькова выясняет обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли сегодня утром в развлекательном заведении в центре города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Тело мужчины в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого обнаружено 1 ноября около 5:50. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела. На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Отмечается, что правоохранители установили личность погибшего, им оказался 37-летний харьковчанин. Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу.

Напомним, 21 октября на Окружной, в районе Экопарк в Харькове случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, в которой погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия.

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