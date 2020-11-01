?За минувшие сутки ковид подтвердили у 7959 украинцев

Больше всего случаев выявлено в Харьковской (883) и Житомирской (708) областях и в Киеве (689).

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7959 новых случаев ковид. Умерло 110 человек, выздоровели 2513 больных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

По состоянию на утро 1 ноября в Украине 395 440 человек инфицированы коронавирусом COVID-19. С начала пандемии 7306 человек умерли, 161 441 выздоровел. Продолжают болеть 226 693 пациентов.

За минувшие сутки больше всего случаев выявлено в Харьковской (883) и Житомирской (708) областях, а также в Киеве (689).

Статистика в регионах:

Винницкая обл - 10575 (+233)

Волынская обл - 13784 (230)

Днепропетровская обл - 15266 (+195)

Донецкая обл - 10937 (+545)

Житомирская обл - 14965 (+708)

Закарпатская обл - 14695 (+225)

Запорожская обл - 10112 (+203)

Ивано-Франковская обл - 20793 (+401)

Кировоградская обл - 2610 (+96)

г. Киев - 38238 (+689)

Киевская обл - 16816 (+352)

Львовская обл - 30236 (+408)

Луганская обл - 3714 (+78)

Николаевская обл - 8144 (+362)

Одесская обл - 24994 (+371)

Полтавская обл - 9739 (+176)

Ровенская обл - 19373 (+215)

Сумская обл - 11924 (+174)

Тернопольская обл - 20808 (+139)

Харьковская обл - 37180 (+883)

Херсонская обл - 4153 (+193)

Хмельницкая обл - 16148 (+424)

Черновицкая обл - 22067 (+409)

Черкасская обл - 9305 (+148)

Черниговская обл - 8865 (+102)

Напомним, в течение 30 октября лабораторно подтвердили 8752 новых случаев коронавируса. Умерло 155 человек, выписаны 3902 больных COVID-19.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут выявлять до 10 тыс. новых случаев ковид в сутки. К концу года от коронавируса может умереть до 20 тысяч украинцев.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. В соответствии с последним карантинным зонированием, с 26 октября в Украине красный уровень эпидбезопасности действует в 100 административных единицах.