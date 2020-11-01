За минувшие сутки ковид подтвердили у 7959 украинцев
Больше всего случаев выявлено в Харьковской (883) и Житомирской (708) областях и в Киеве (689).
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7959 новых случаев ковид. Умерло 110 человек, выздоровели 2513 больных COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
По состоянию на утро 1 ноября в Украине 395 440 человек инфицированы коронавирусом COVID-19. С начала пандемии 7306 человек умерли, 161 441 выздоровел. Продолжают болеть 226 693 пациентов.
За минувшие сутки больше всего случаев выявлено в Харьковской (883) и Житомирской (708) областях, а также в Киеве (689).
Статистика в регионах:
Винницкая обл - 10575 (+233)
Волынская обл - 13784 (230)
Днепропетровская обл - 15266 (+195)
Донецкая обл - 10937 (+545)
Житомирская обл - 14965 (+708)
Закарпатская обл - 14695 (+225)
Запорожская обл - 10112 (+203)
Ивано-Франковская обл - 20793 (+401)
Кировоградская обл - 2610 (+96)
г. Киев - 38238 (+689)
Киевская обл - 16816 (+352)
Львовская обл - 30236 (+408)
Луганская обл - 3714 (+78)
Николаевская обл - 8144 (+362)
Одесская обл - 24994 (+371)
Полтавская обл - 9739 (+176)
Ровенская обл - 19373 (+215)
Сумская обл - 11924 (+174)
Тернопольская обл - 20808 (+139)
Харьковская обл - 37180 (+883)
Херсонская обл - 4153 (+193)
Хмельницкая обл - 16148 (+424)
Черновицкая обл - 22067 (+409)
Черкасская обл - 9305 (+148)
Черниговская обл - 8865 (+102)
Напомним, в течение 30 октября лабораторно подтвердили 8752 новых случаев коронавируса. Умерло 155 человек, выписаны 3902 больных COVID-19.
По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут выявлять до 10 тыс. новых случаев ковид в сутки. К концу года от коронавируса может умереть до 20 тысяч украинцев.
До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. В соответствии с последним карантинным зонированием, с 26 октября в Украине красный уровень эпидбезопасности действует в 100 административных единицах.