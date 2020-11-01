Полиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста Патона

В Киеве поступило сообщение о заминировании моста Патона.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева .

"Движение в обоих направлениях временно ограничено", - сообщили патрульные.

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Движение по мосту Патона восстановлено, сообщили в Киевском горсовете.

Обновлено. Как сообщил в отделе коммуникации полиции Киева , в результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли. В то же время полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании моста, а также еще нескольких объектов в Печерском районе.

Им оказался уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, мост Патона “минировали” год назад. Правоохранители задержали 30-летнего киевлянина, мужчина был пьян, когда сообщил ложную информацию о заминировании.

Добавим, уже в этом году, в день местных выборов, 25 октября, поступили анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины. В результате проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

В октябре в международном аэропорту "Запорожье" правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета после сообщения о заминировании. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Личность мужчины, который сообщил о "заминировании", установлена. Им оказался местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.