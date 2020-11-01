Тина Кароль ответила на слухи о своей беременности

Украинская певица Тина Кароль в недавнем интервью Кате Осадчей заявила, что мечтает стать мамой во второй раз и хочет родить дочь. После этого фанаты пустили слухи о вероятной беременности звезды. Артистка ответила всем, кого интересует ее личная жизнь.

"Я не беременна, к сожалению", – искренне сказала звезда, и добавила, что хотела бы, чтобы это произошло "как можно незапланированно".

На данный момент Тина Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина от первого брака с мужем Евгением Огиром, который умер от рака в 2013 году. Спустя 7 лет, Кароль готова уже к новым отношениям и не против снова выйти замуж.

Певица после смерти любимого мужа перестала отвечать на ухаживания других мужчин. Она посвятила жизнь сыну Вениамину и своему творчеству. За последние годы вышло много лирических и душевных хитов Тины Кароль, в которых она раскрывает всю свою нежность, трогательность и женственность.

По поводу Дана Балана, с которым Кароль приписывали несколько лет роман, за годы их совместной работы в "Голосе", артистка ничего конкретного не говорит. Однако, фанаты и так уже все поняли. После того, как Балана начали все чаще видеть в окружении 20-летней студентки Анастасии Соломахи, стало ясно, что их с Тиной роман был пиар-ход продюсеров шоу.

Ранее Тина Кароль призналась в семейных проблемах, рассказав о своих непростых взаимоотношениях с родителями.