В канадском Квебеке человек напал на людей возле парламента, есть погибшие и раненые

Полиция посоветовала жителям оставаться дома, пока идет расследование.
Напомним, во французском Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.
Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.
16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отрезал голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Полицейские застрелили его во время преследования.
29 октября в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль.
Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.
29 октября во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.