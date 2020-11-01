В канадском Квебеке человек напал на людей возле парламента, есть погибшие и раненые

20-летний нападавший был вооружен мечом и одет в средневековую одежду.

В канадском Квебеке человек напал на людей возле парламента, есть погибшие и раненые
Фото: twitter.com/iciquebec

В историческом районе Старого Квебека в Канаде злоумышленник напал на людей с ножом. Два человека погибли, а 5 получили ранения.

Об этом пишет bbc.com.

Нападение произошло у здания парламента, молодой человек был вооружен мечом и был одет в средневековую одежду.

После задержания 20-летнего нападавшего госпитализировали.

Le poste de commandement du @SPVQ_police est d?ploy? devant l'h?tel du Parlement du Qu?bec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK

— ICI Qu?bec (@iciquebec) November 1, 2020

Полиция посоветовала жителям оставаться дома, пока идет расследование.

Напомним, во французском Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.

Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.

16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отрезал голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

29 октября в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль.

Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

29 октября во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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