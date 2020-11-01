За сутки от ковид умерло 12 киевлян

В столице за минувшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом, умерло 12 человек.

Фото: Телеграм-канал Виталия Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117. И 88 случаев в Голосеевском районе.

Заболели также 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жители Киева . В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238.

Напомним, в Киеве мобильные госпитали для больных коронавирусом могут развернуть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или Международном выставочном центре.