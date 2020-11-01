За сутки от ковид умерло 12 киевлян

В столице за минувшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом, умерло 12 человек.

Фото: Телеграм-канал Виталия Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117. И 88 случаев в Голосеевском районе.

Заболели также 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жители Киева. В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238.

Напомним, в Киеве мобильные госпитали для больных коронавирусом могут развернуть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или Международном выставочном центре.

31 октября в Киеве зафиксировали еще 781 больного коронавирусом, умерло 23 человека.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидомВ Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млнВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млн
На Филиппинах полицейский умер вследствие удара боевого петухаНа Филиппинах полицейский умер вследствие удара боевого петуха
В Киеве еще 308 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 308 человек заболели коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
В столице за сутки от коронавируса умерли 23 человекаВ столице за сутки от коронавируса умерли 23 человека
В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидомВ Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом
В Украине снова зафиксирован рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за суткиВ Украине снова зафиксирован рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки
В Киеве впервые обнаружили почти 750 новых больных ковидом за суткиВ Киеве впервые обнаружили почти 750 новых больных ковидом за сутки
В Украине за минувшие сутки зафиксировано сразу три ковидных рекордаВ Украине за минувшие сутки зафиксировано сразу три ковидных рекорда
В Украине зафиксировано 8,3 тысячи заболевших COVID-19 за суткиВ Украине зафиксировано 8,3 тысячи заболевших COVID-19 за сутки
За сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавирусаЗа сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавируса
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 5 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 5 человек
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
В Украине за сутки зафиксировано 6 677 новых случаев COVID-19В Украине за сутки зафиксировано 6 677 новых случаев COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости