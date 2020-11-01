Чернобыльская АЭС на две недели перейдет на особый режим работы

Чернобыльская АЭС на две недели перейдет на особый режим работы

Чернобыльская АЭС с 2 по 15 ноября перейдет на особый режим работы. С целью недопущения распространения заболеваемости коронавирусом на рабочих местах останется только оперативный персонал. Кроме того, администрация ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на ЧАЭС.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Чернобыльской АЭС.

“На рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, персонал, осуществляющий охрану объектов, и персонал, связанный с жизнеобеспечением объектов ГСП ЧАЭС”, – сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что Чернобыльская АЭС ограничит ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции до 30 ноября. Также администрация ЧАЭС ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС.

Сообщается, что решение принято в соответствии с Указом Президента Украины №87/2020 о нераспространении коронавируса и протоколом внеочередного заседания Славутичской городской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 29 октября.

Напомним, в конце октября с.г. среди персонала ЧАЭС выявлено 40 носителей коронавируса. Больше половины из них уже выздоровели, один человек находится в больнице на Киевщине.

Фото: пресс-служба ЧАЭС


Оксана Олейникова, КиевВласть

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