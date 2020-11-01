ДТП с курсантками военно-медицинской академии: майор, нанесший девушкам увечья может сесть на три года

Дело о ДТП с курсантками военно-медицинской академии, в котором две девушки получили увечья, оставшись без одной ноги, уже передают в суд. Предварительное следствие закончено, выяснены все обстоятельства произошедшего.

ДТП с курсантками военно-медицинской академии: майор, из-за которого девушки потеряли ноги, может отделаться тремя годами заключения

Напомним, речь идет о резонансной истории, случившейся 25 августа этого года на территории одной из воинских частей Киева, расположенной в Шевченковском районе. В тот день три выпускницы медицинских университетов, поступившие в военно-медицинскую академию, пришли получать военную форму.

Девушки, стоя на улице возле здания, оживленно беседовали между собой, предвкушая новую учебу и армейскую службу, о которой все они мечтали. В это время мимо них проезжал на своем TOYOTA PRIUS майор, который преподает в этой же академии.

ДТП с курсантками военно-медицинской академии: майор, из-за которого девушки потеряли ноги, может отделаться тремя годами заключения

Однако мужчина почему-то не проехал мимо, а направил свой автомобиль прямо на девушек. Спасаясь от машины, девушки забежали на ступеньки крыльца. Однако ударив их по ногам автомобилем один раз, мужчина сдал назад и, разогнавшись, ударил снова.

В итоге, "самыми легкими" оказались травмы у одной из девушек, у которой бюыли обнаружены множественные переломы обеих ног. Две другие девушки потеряли по одной ноге. Врачам пришлось ампутировать то, что от них осталось. Причем у одной из них стоял вопрос об ампутации обеих ног, но доктора сделали все возможное, чтобы спасти ей хотя бы одну.

Как впоследствии оказалось, в крови у майора было более 2 промилле алкоголя. Однако даже для изрядно пьяного человека он вел себя слишком неадекватно.

По материалам досудебного следствия виновнику происшествия вменяют ч.2 статьи 286 УК Украины. Если суд классифицирует содеянное им по этой статье, мужчине светит от 3 до 8 лет тюремного заключения… То есть, через три года гипотетически он может уже выйти из тюрьмы.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидомВ Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млнВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млн
На Филиппинах полицейский умер вследствие удара боевого петухаНа Филиппинах полицейский умер вследствие удара боевого петуха
В Киеве еще 308 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 308 человек заболели коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человекС начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек
Собака может принести в дом коронавирус после прогулкиСобака может принести в дом коронавирус после прогулки
Непогода обесточила 43 населенных пункта в трех областях, повреждено 140 домовНепогода обесточила 43 населенных пункта в трех областях, повреждено 140 домов
Из больниц Киева с начала года уволилось более 7 тысяч сотрудников, - КличкоИз больниц Киева с начала года уволилось более 7 тысяч сотрудников, - Кличко
В Украине выбрали лучшего учителя годаВ Украине выбрали лучшего учителя года
Литературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные спискиЛитературная премия "Книга года ВВС-2020" объявила длинные списки
С начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животныхС начала года в Киеве зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого годаПремия кинокритиков "Киноколо" объявила номинантов этого года
Празднование иудейского нового года в Умани происходит без нарушений, - полицияПразднование иудейского нового года в Умани происходит без нарушений, - полиция
На Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лесНа Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лес
Последние новости
Подгружаем последние новости