ДТП с курсантками военно-медицинской академии: майор, нанесший девушкам увечья может сесть на три года

Дело о ДТП с курсантками военно-медицинской академии, в котором две девушки получили увечья, оставшись без одной ноги, уже передают в суд. Предварительное следствие закончено, выяснены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, речь идет о резонансной истории, случившейся 25 августа этого года на территории одной из воинских частей Киева , расположенной в Шевченковском районе. В тот день три выпускницы медицинских университетов, поступившие в военно-медицинскую академию, пришли получать военную форму.

Девушки, стоя на улице возле здания, оживленно беседовали между собой, предвкушая новую учебу и армейскую службу, о которой все они мечтали. В это время мимо них проезжал на своем TOYOTA PRIUS майор, который преподает в этой же академии.

Однако мужчина почему-то не проехал мимо, а направил свой автомобиль прямо на девушек. Спасаясь от машины, девушки забежали на ступеньки крыльца. Однако ударив их по ногам автомобилем один раз, мужчина сдал назад и, разогнавшись, ударил снова.

В итоге, "самыми легкими" оказались травмы у одной из девушек, у которой бюыли обнаружены множественные переломы обеих ног. Две другие девушки потеряли по одной ноге. Врачам пришлось ампутировать то, что от них осталось. Причем у одной из них стоял вопрос об ампутации обеих ног, но доктора сделали все возможное, чтобы спасти ей хотя бы одну.

Как впоследствии оказалось, в крови у майора было более 2 промилле алкоголя. Однако даже для изрядно пьяного человека он вел себя слишком неадекватно.

По материалам досудебного следствия виновнику происшествия вменяют ч.2 статьи 286 УК Украины. Если суд классифицирует содеянное им по этой статье, мужчине светит от 3 до 8 лет тюремного заключения… То есть, через три года гипотетически он может уже выйти из тюрьмы.