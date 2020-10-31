На Киевщине в результате взрыва боеприпасов погиб мужчина

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 УК - нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами.

Полиция Киевщины расследует факт взрыва боеприпасов, в результате которого погиб 50-летний мужчина.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Житель села Озера хранил во дворе капсюли к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв, и погиб работник. 48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, специалисты подразделения взрывотехнической службы.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машинки.

При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

Фото: пресс-служба Национальной полиции
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному.

Напомним, с начала года Служба безопасности Украины изъяла из схронов незаконных вооруженных формирований на Донбассе свыше 137 килограммов тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и почти 100 тысяч боеприпасов.

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