Умер Шон Коннери

Актеру, который легендарно воплотил Джеймса Бонда на экране, было 90 лет.

Шотландский актер сэр Шон Коннери умер на 91 году жизни.

Об этом сообщает Independent.

Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге. В 50-х начал играть на телевидении, в 1962 году стал первым актером, который сыграл агента 007 в фильме "Доктор Ноу". Всего Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах, эта роль принесла ему мировую славу.

В 80-х сыграл в "Неприкасаемых" Брайана Де Пальмы и "Имени розы" Жан-Жака Анно.

Лауреат "Оскара" за роль второго плана в "Неприкасаемых", двух наград Британской киноакадемии и трех "Золотых глобусов". В 2006 году получил награду Американского киноинститута за вклад в киноискусство.

В 2000 году был посвящен королевой Великобритании в рыцари.