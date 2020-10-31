Умер Шон Коннери

Актеру, который легендарно воплотил Джеймса Бонда на экране, было 90 лет.

Умер Шон Коннери
Шон Коннері

Шотландский актер сэр Шон Коннери умер на 91 году жизни.

Об этом сообщает Independent.

Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге. В 50-х начал играть на телевидении, в 1962 году стал первым актером, который сыграл агента 007 в фильме "Доктор Ноу". Всего Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах, эта роль принесла ему мировую славу.

В 80-х сыграл в "Неприкасаемых" Брайана Де Пальмы и "Имени розы" Жан-Жака Анно.

Лауреат "Оскара" за роль второго плана в "Неприкасаемых", двух наград Британской киноакадемии и трех "Золотых глобусов". В 2006 году получил награду Американского киноинститута за вклад в киноискусство.

В 2000 году был посвящен королевой Великобритании в рыцари.

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