Суд назначил виновнику cмертельного ДТП на Майдане домашний арест и электронный браслет (обновлено)

К зданию суда подозреваемого доставили на скорой в сопровождении правоохранителей и медиков.

Шевченковский районный суд столицы избирает меру пресечения водителю Land Rover, который стал виновником смертельного ДТП в центре Киева .

Об этом пишет Суспільне.

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Суд назначил виновнику cмертельного ДТП на Майдане круглосуточный домашний арест и электронный браслет.

Фото: suspilne.media

К зданию суда подозреваемого доставили на скорой в сопровождении правоохранителей и медиков.

Суд начался примерно в 13:00. Подозреваемый был в сознании, но не двигался. Он отвечал на все вопросы судьи, говорил, что чувствует себя плохо. Во время заседания он рассказал, что перед тем, как сесть за руль, чувствовал себя хорошо. Ему стало плохо только тогда, когда он начал поворачивать на Крещатик. Тогда он потерял сознание. По его словам, до этого потерь сознания не было.

Свидетелем подозреваемого был врач, который рассказал, что у его пациента был инсульт, 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период. Мужчину выписали 26 октября, а 30 октября он повторно приезжал на осмотр. Врач отметил, что состояние пациента после реабилитации было нормальным, и особых запретов на управление автомобилем не было, а водитель сам должен решить, способен ли он управлять автомобилем.

Защита подозреваемого отметила, что Назаренко сожалеет, он осознает свою вину и готов все компенсировать пострадавшим.

"Мы с ними обговорили размер материальной компенсации, мы собрали почти 50% суммы, после суда будет вручена сумма, независимо от того, будет ли Назаренко признан виновным", - отметил его адвокат.

Защита подозреваемого считает, что представление прокуратуры является необоснованным и просит не удерживать Назаренко в СИЗО , поскольку есть риск его жизни.

Напомним, 30 октября около 16:00 водитель внедорожника Land Rover потерял контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и наехал на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Далее автомобиль врезался в рекламный щит и потом на проезжей части ул. Крещатик протаранил несколько неподвижных авто, в которых также находились люди.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 30-летняя и 79-летняя женщины. Еще три человека, в том числе 5-месячный ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

Добавим, 13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Кроме того, с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.