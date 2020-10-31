Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 25 человек

По данным Минздрава Турции, 435 человек находятся на лечении, 25 - в реанимации, девятерым были проведены хирургические операции.

Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 25 человек
Фото: aa.com.tr

Число жертв землетрясения в Измире достигло 25, а пострадали 804 жителя запада Турции.

Об этом пишет aa.com.tr.

Как сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, после мощного землетрясения магнитудой 6.6 балла был зафиксирован 341 афтешок, силой более 4 баллов.

Под завалами спасатели обнаружили мать с четырьмя детьми, проводятся работы по их спасению, пишет Укринформ.

По данным Минздрава Турции, 435 человек находятся на лечении, 25 - в реанимации, девятерым были проведены хирургические операции, 364 были выписаны из больниц после оказания медицинской помощи.

На месте работают более 4 тыс. спасателей, полтысячи спасательных автомобилей и других машин, 20 собак-спасателей и группа психологов. К поиску и спасению на море привлечено 11 катеров береговой охраны, три вертолета и одна водолазная команда.

Напомним, вчера в Эгейском море произошло сильное землетрясение. В населенных пунктах Турции и Греции обвалились здания, приливные волны обрушились на прибрежные районы и острова.

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