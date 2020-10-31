В столице за сутки от коронавируса умерли 23 человека

В столице за сутки от коронавируса умерли 23 человека

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 781 новых случаев COVID-19. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли 23 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирус. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно сообщению, за минувшие сутки в Киеве заболели 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет и 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет. А также – 30 девочек от четырех до 16 лет и 27 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 38 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.

“Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 131, в Днепровском и Соломенском районах – по 100 случаев, в Оболонском районе – 90 случаев. Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!” – отметил Виталий Кличко.

Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине обновятся карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону войдут  Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне. 

Фото: УНН


Игорь Бровко, КиевВласть

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