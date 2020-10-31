В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском, Днепровском и Соломенском районах.

В Киеве зафиксировали еще 781 больного коронавирусом, умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев.

Заболело 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, ив 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели также 38 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.

Напомним, в Киеве мобильные госпитали для больных коронавирусом могут развернуть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре.

Вчера в столице обнаружили почти 750 новых больных ковидом за сутки.

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