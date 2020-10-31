В Украине снова зафиксирован рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на 9:00 31 октября в Украине зафиксирован 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7196 летальных, 158928 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 8752 новых случая. Это рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, всего с начала пандемии в стране проведено 3271961 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3902 пациента.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 10 342 случая;Волынская область – 13 554 случая;Днепропетровская область – 15 071 случай;Донецкая область – 10392 случаи;Житомирская область – 14 257 случаев;Закарпатская область – 14 470 случаев;Запорожская область – 9909 случаев;Ивано-Франковская область – 20 392 случая;Кировоградская область – 2514 случаев;Киев – 37549 случаев;Киевская область – 16464 случаи;Львовская область – 29 828 случаев;Луганская область – 3635 случаев;Николаевская область – 7782 случая;Одесская область – 24623 случаи;Полтавская область – 9563 случая;Ровенская область – 19 158 случаев;Сумская область – 11 750 случаев;Тернопольская область – 20 669 случаев;Харьковская область – 36 297 случаев;Херсонская область – 3960 случаев;Хмельницкая область – 15724 случаи;Черновицкая область – 21 658 случаев;Черкасская область – 9157 случаев;Черниговская область – 8763 случая.

Также сообщается, что по состоянию на утро 31 октября в Центр общественного здоровья Украины поступило 9328 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, с понедельника, 2 ноября, в Украине обновятся карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону войдут Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, а также Обуховский район. Столица остается в “оранжевой” зоне.