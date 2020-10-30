В Киеве впервые обнаружили почти 750 новых больных ковидом за сутки

29 октября в Киеве обнаружили самое большое с начала эпидемии количество случаев коронавируса за сутки - 741. На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Киева

Об этом в телеграм-канале сообщил мэрВиталий Кличко

По его словам, 29 октября заболели 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 26 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 1 до 15 лет.

Среди заболевших - 37 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента.

В стационарах медучреждений Киева сегодня лечатся 1 857 больных коронавирусом, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (150), Дарницком (89) и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах.

Выздоровели за минувшие сутки 234 человека. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева .

С начала пандемии коронавирус унес жизни 743 киевлян. За минувшие сутки умерли 17 пациентов с ковидом.

Напомним, в Украине за минувшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19 - 1140. 29 октября коронавирус подтвердили у 8 312 человек, 173 пациента с COVID-19 умерли, 3 394 выздоровели.