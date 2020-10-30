В Украине за минувшие сутки зафиксировано сразу три ковидных рекорда

29 октября коронавирус подтвердили у 8 312 человек, 173 пациента с COVID-19 умерли, 3 394 выздоровели.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано сразу три ковидных рекорда
Фото: Главком

В Украине за минувшие сутки зафиксировано сразу три ковидных рекорда. В течение 29 октября лабораторно подтвердили 8 312 новых случаев коронавируса. 173 пациента с COVID-19 умерли, 3 394 удалось побороть недуг.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

По состоянию на утро 30 октября в Украине 378 тысяч 729 человек инфицированы коронавирусом COVID-19. С начала пандемии 7 041 человек умер, 155 026 - выздоровели. Продолжают болеть 216 662 пациента.

За минувшие сутки больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (741), Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Львовской (425), Донецкой (466) областях.

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в Киеве (17), Львовской (16), Одесской (16), Днепропетровской (14), Сумской (11), Киевской (10) и Житомирской (10) областях.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, принятие новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае обнаружения 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Ранее самый высокий суточный показатель - 7 517 новых случаев. Он был зафиксирован по состоянию на утро 23 октября.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса может умереть до 20 тыс. украинцев.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, с 26 октября в Украине красный уровень эпидопасности действует в 100 административных единицах.

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