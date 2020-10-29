В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млн

Вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг.

В Одессе в морском порту "Южный" обнаружили 50,8 кг кокаина. Стоимость партии наркотиков на черном рынке составляет более 10 миллионов долларов США.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что наркотики доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора.

"45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях - вентиляционных люках одного из контейнеров. Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающую на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: СБУ

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, информирует пресс-центр СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной и таможенной службами под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним, ранее в октябре в Одессе задержали четырех граждан Израиля с более чем 120 кг кокаина.

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