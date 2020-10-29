“Киевводоканал” обнародовал предварительную версию трагедии на Новодарницком коллекторе
По предварительной версии, авария на Новодарницком коллекторе в Киеве, из-за которой погиб человек, произошла из-за стремительной смены гидропневматического режима в коллекторе. Это, в свою очередь, привело к внезапному выбросу сероводорода.
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“Двое специалистов, которые работали на глубине, были экипированы с соблюдением правил техники безопасности труда: пользовались газоанализаторами и, согласно правилам, были одеты страховочные пояса, благодаря которым, когда произошел гидравлический удар, они смогли удержаться”, – сказано в сообщении.
В “Киевводоканале” уточнили, что погибший пытался помочь коллегам подняться на поверхность, но не имел себе соответствующего снаряжения. Из-за этого он получил наибольшую степень отравления.
Служебное расследование продолжается.
После случая на Новодарницкое коллекторе “Киевводоканал” срочно проводит дополнительные инструктажи для сотрудников департаментов канализационного и водопроводного хозяйства.
Ранее
Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.
* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)
Фото: пресс-служба “Киевводоканала”