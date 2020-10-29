“Киевводоканал” обнародовал предварительную версию трагедии на Новодарницком коллекторе

По предварительной версии, авария на Новодарницком коллекторе в Киеве, из-за которой погиб человек, произошла из-за стремительной смены гидропневматического режима в коллекторе. Это, в свою очередь, привело к внезапному выбросу сероводорода.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

“Двое специалистов, которые работали на глубине, были экипированы с соблюдением правил техники безопасности труда: пользовались газоанализаторами и, согласно правилам, были одеты страховочные пояса, благодаря которым, когда произошел гидравлический удар, они смогли удержаться”, – сказано в сообщении.

В “Киевводоканале” уточнили, что погибший пытался помочь коллегам подняться на поверхность, но не имел себе соответствующего снаряжения. Из-за этого он получил наибольшую степень отравления.

Служебное расследование продолжается.

После случая на Новодарницкое коллекторе “Киевводоканал” срочно проводит дополнительные инструктажи для сотрудников департаментов канализационного и водопроводного хозяйства.

Ранее KV сообщала, что на Новодарницком коллекторе во время плановых работ пострадали работники “Киевводоканала”. Пострадавшим работникам оказана медицинская помощь, ведется служебное расследование.

Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: пресс-служба “Киевводоканала”