Во Франции - вторая атака за день, нападавшего застрелили

Злоумышленник выкрикивал "Аллах акбар". Полицейские открыли огонь, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

В Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на прохожих, по другим данным - на полицейский патруль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ .

По данным Europe 1, около 11:45 мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих. Злоумышленник выкрикивал "Аллах акбар". Полицейские открыли огонь, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Издание Liberation сообщило, что в Министерстве внутренних дел подтвердили эту версию.

По информации Le Figaro, злоумышленник попытался напасть не на прохожих, а на полицейский патруль. Правоохранители произвели предупредительный выстрел, а когда мужчина не остановился - открыли огонь на поражение.

Напомним, сегодня во Франции в городе Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что нападавшего задержали. Он сказал, что все указывает на "террористическую атаку в сердце базилики Нотр-Дам". Министр внутренних дел призвал людей держаться подальше от центра города. Он отметил, что созывает кризисное совещание.

По данным СМИ , мэр Ниццы также заявил, что во время задержания правоохранителями мужчина несколько раз повторил "Аллах Акбар".

Ранее сообщалось, что 16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отсек голову учителю истории, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства преступник попытался сбежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

Свидетели рассказали, что перед нападением террорист якобы прокричал "Аллах акбар".

Антитеррористическая прокуратура Франции установила, что убийство совершил 18-летний чеченец Абдуллах А., родившийся в Москве.

Парень прибыл во Францию вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции открыла производство против семерых подозреваемых по делу об убийстве учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа.

После убийства учителя под Парижем французский президент заявил о кризисе ислама во всем мире. Макрон назвал убийство исламистским терактом. После этого президент Турции несколько раз посоветовал Макрону "проверить психику".

В ответ на это Франция отозвала посла в Анкаре.