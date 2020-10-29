Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)

Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)

28 октября около 24:00 работники Киевской таможни Гостаможслужбы обнаружили у 23-летней украинки, которая возвращалась авиарейсом из Иордании через аэропорт “Борисполь”, чемодан прекурсоров. Было изъято почти 70 тысяч таблеток, содержащих псевдоэфедрин.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни на странице в соцсети Facebook.

“Выбрав для прохождения таможенного контроля по упрощенной системе – “зеленый коридор”, гражданка гарантировала, что не имеет товаров, подпадающих под установленные законодательством запреты и ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины”, – сказано в сообщении.

Однако, во время проверки чемодана пассажирки на сканере киевские таможенники обнаружили в ней медикаменты. Лекарственные средства находились в полиэтиленовых пакетах. 

“Всего было выявлено 3090 блистеров (61800 таблеток) препарата “TRIFED hikma” и 800 блистеров (8000 таблеток) препарата “UNIFED””, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав лекарственных средств входит действующее вещество – pseudoephedrine, которое относится к прекурсорам.

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации девушка не предоставила, рецепта на лекарственные средства у нее также не было.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса.

Медицинские препараты изъяты до вынесения судом решения по делу.

Напомним, в конце октября с.г. в аэропорту “Борисполь” таможенники обнаружили у киевлянина, направлявшегося в Амстердам 103 антикварных предмета. Некоторым из них, возможно, более пяти веков.

Фото: Киевская таможня 

Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)

Оксана Олейникова, КиевВласть

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