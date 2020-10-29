Умер один из восьми пострадавших от взрыва газа на Харьковщине

Еще один пострадавший - в тяжелом состоянии в реанимации.

Число жертв взрыва газа на Харьковщине 28 октября возросло. В реанимации скончался один из восьми пострадавших.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заведующего ожоговым отделением этой больницы, заслуженного врача Украины Аслана Цогоева.

"В 7:40 в реанимации умер один из 8 пострадавших. Ему был 61 год, он имел ожоги 70 процентов поверхности тела, черепно-мозговую травму и перелом бедра", - заявил Цогоев.

Врач отметил, что сейчас в реанимации - один пострадавший.

"У него ожоги 50 процентов тела. Состояние тяжелое ... Еще четверо пострадавших - в палатах ожогового отделения, у них ожоги от 20 до 40 процентов, состояние стабильное", - рассказал Цогоев.

По его словам, один из пострадавших с незначительными ожогами лица находится в отделении политравмы: ночью ему сделали операцию колена правой ноги. Еще один человек без травм - в отделении терапии из-за повышения давления.

Напомним, вчера на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова произошел взрыв. По предварительной информации, два человека погибли, 9 получили травмы. В Пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что около 11:47 28 октября поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего горения. Задымление составило около 200 кв. метров.