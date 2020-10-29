По состоянию на утро четверга, 29 октября, Киев вышел на третье место по загрязненности воздуха среди городов в мире. Индексом загрязнения воздуха в столице составил 158. При таком загрязнении воздуха, среди прочего, рекомендуется держать окна закрытыми, использовать очиститель воздуха, носить маску на улице.

Об этом KV стало известно из данных сервиса IQAir.

Обогнали Киев по загрязнению воздуха только столица Индии Дели и пакистанский Лахор.

Кроме того, в десятку вошли Улан Батор (Монголия), Мумбаи (Индия), город Кувейт, (Кувейт), Бишкек (Кыргызстан), сербский Белград, индийская Калькутта и китайский Ухань.

При уровне загрязнения воздуха 158 рекомендуется держать окна закрытыми, использовать очиститель воздуха, носить маску на улице и избегать нагрузок на улице (езда на велосипеде и прочее).

Как сообщала KV , с 13 по 19 октября самым загрязненным воздухом дышали жители Демиевской и Бессарабской площадей и проспекта Победы. Кроме того, в зону повышенного загрязнения воздуха попали площадь Победы и ряд улиц столицы.

Ранее KV сообщала, что жители Голосеевского района хотят закрыть цементный завод на улице Пироговский шлях. Общественность считает, что завод нарушает ряд экологических норм и травит жителей Голосеева.

Напомним, утром 21 сентября Дарницкий район Киева заволокло едким дымом из-за горящих торфяников. Местные власти просят жителей максимально ограничить присутствие на открытом воздухе.

Отметим, Жители Демиевской и Бессарабской площадей Киева этим летом дышали самым загрязненным воздухом. Кроме того, в зону повышенного загрязнения воздуха попали улицы Скляренко Оболонского района и Каунасская Днепровского района столицы.