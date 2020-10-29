За сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавируса

За сутки в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавируса

За минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявлено 7 342 новых носителя коронавируса. За сутки выздоровели 2 990 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава. 

29 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 868 летальных, 151 632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 342 новых случая. Всего проведено 3 176 397 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 990 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 9 899 случаев;

Волынская область – 13 089 случаев;

Днепропетровская область – 14 301 случай;

Донецкая область – 9 177 случаев;

Житомирская область – 13 518 случаев;

Закарпатская область – 13 842 случая;

Запорожская область – 9 211 случаев;

Ивано-Франковская область – 19 596 случаев;

Кировоградская область – 2 308 случаев;

Киев – 36 027 случаев;

Киевская область – 15 780 случаев;

Львовская область – 28 889 случаев;

Луганская область – 3 482 случая;

Николаевская область – 7 450 случаев;

Одесская область – 23 623 случая;

Полтавская область – 8 930 случаев;

Ровенская область – 18 518 случаев;

Сумская область – 11 238 случаев;

Тернопольская область – 20 111 случаев;

Харьковская область – 35 016 случаев;

Херсонская область – 3 616 случаев;

Хмельницкая область – 14 706 случаев;

Черновицкая область – 20 906 случаев;

Черкасская область – 8 735 случаев;

Черниговская область – 8 449 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 октября в Центр поступило 7 872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV, 28 октября скончался действующий городской голова Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук. Анатолий Федорчук умер от осложнений вызванных коронавирусной болезнью.

Напомним, за минувшие сутки, 27 октября, в Украине выявлены 7 474 новых носителя коронавируса. За сутки выздоровели 3 306 пациентов.

Фото: delo.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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