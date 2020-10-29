Участницей музыкальной группы впервые стала виртуальная певица

Участницей музыкальной группы впервые стала виртуальная певица

Любовь к технологиям в Южной Корее проявляется абсолютно во всем. Никто и не сомневался, что первым жанром, в котором появится виртуальный музыкант, будет к-поп!

Как сообщают представители Aespa, ae-KARINA 20 лет и она из Южной Кореи. Она умеет петь, читать рэп и танцевать.

Компания SM Entertainment, которая работает в сфере развлечений в Южной Корее и является основателем группы Aespa, сообщает, что этот музыкальный проект будет и дальше пополняться виртуальными участниками. «Эта группа — это то, о чем я мечтал, поскольку она показывает нам мир будущего, где стираются границы между реальным и виртуальным мирами», — сказал Ли Су Ман, музыкальный продюсер SM Entertainment.

Интересно, что для южнокорейской индустрии развлечений это не первый опыт цифрового певца. Например, в 2018 году на музыкальном рынке страны появилась группа K/DA, которая полностью состоит из виртуальных певиц. Все они являются персонажами популярной игры League of Legends. Однако, Aespa будет первой группой, в которой будут и виртуальные музыканты, и живые.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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