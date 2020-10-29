За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 5 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 577 новых носителей коронавируса, из них 14 медиков. В то же время 5 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

“На сегодня в столице уже 36027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19” – сообщил Кличко.

Среди заболевших 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 года до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 104, в Дарницком районе – 75 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 12405 жителей Киева , умерли 726 киевлян.

Напомним, с 26 октября в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне.

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