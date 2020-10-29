В Донецкой области пять населенных пунктов остались без воды из-за аварии

Ремонтные работы рассчитывают закончить в течение суток.

В Донецкой области пять населенных пунктов остались без воды из-за аварии

На участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск продолжаются аварийные ремонтно-восстановительные работы, в связи с чем полностью или частично прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Специалисты КП «Компания «Вода Донбасса» приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм утром 28 октября. Сейчас прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов (из них трех - частично) - г.. Константиновка (частично), м. Дружковка (частично) , с. Петровка, г. Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета (всего - 75401 чел/ 39720 абонентов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки были проведены земляные работы, выполнен отвод ила и откачка воды у места прорыва. Также была установлена причина прорыва - трещина длиной 250 мм.

По состоянию на утро 29 октября продолжаются работы по откачке воды, после чего будут начаты сварочные работы.

Ремонт рассчитывают закончить в течение суток.

Напомним, второй Донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.

В 2014 году водопровод был поврежден в результате обстрелов боевиков.

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