Умер один из пострадавших во время аварии на Новодарницком коллекторе сотрудников “Киевводоканала”

Умер один из пострадавших во время аварии на Новодарницком коллекторе сотрудников &ldquo;Киевводоканала&rdquo;

Один из сотрудников “Киевводоканала”, пострадавших во время сегодняшней аварии на Новодарницком коллекторе, умер в больнице.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрия Новицкого в соцсети Фейсбук.

“К сожалению, умер наш сотрудник, пострадавший в результате чрезвычайной ситуации, которая возникла сегодня из-за утечки газовоздушной смеси на Новодарницком коллекторе”, – написал Дмитрий Новицкий. 

Он уточнил, что электрогазосварщик 6 разряда Анатолий Лысюк, 1959 г.р., пытался оказать помощь своим коллегам, которые работали на глубине, но получил травмы, от которых скончался в больнице.

“От имени всего коллектива выражаю соболезнования семье погибшего. Предприятие возьмет на себя все расходы в связи с погребением и окажет помощь семье”, – сообщил Новицкий, и добавил, что еще двое сотрудников “Киевводоканала” получили травмы различной степени тяжести.

Один из пострадавших находится в больнице, еще один лечится дома.

Гендиректор “Киевводоканала” заверил, что служебное расследование продолжается.

Ранее KV сообщала, что на Новодарницком коллекторе во время плановых работ пострадали работники “Киевводоканала”. Пострадавшим работникам оказана медицинская помощь, ведется служебное расследование.

Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: пресс-служба ГСЧС


Александр Кравченко, КиевВласть

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