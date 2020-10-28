Умер один из пострадавших во время аварии на Новодарницком коллекторе сотрудников “Киевводоканала”
Один из сотрудников “Киевводоканала”, пострадавших во время сегодняшней аварии на Новодарницком коллекторе, умер в больнице.
Об этом
“К сожалению, умер наш сотрудник, пострадавший в результате чрезвычайной ситуации, которая возникла сегодня из-за утечки газовоздушной смеси на Новодарницком коллекторе”, – написал Дмитрий Новицкий.
Он уточнил, что электрогазосварщик 6 разряда Анатолий Лысюк, 1959 г.р., пытался оказать помощь своим коллегам, которые работали на глубине, но получил травмы, от которых скончался в больнице.
“От имени всего коллектива выражаю соболезнования семье погибшего. Предприятие возьмет на себя все расходы в связи с погребением и окажет помощь семье”, – сообщил Новицкий, и добавил, что еще двое сотрудников “Киевводоканала” получили травмы различной степени тяжести.
Один из пострадавших находится в больнице, еще один лечится дома.
Гендиректор “Киевводоканала” заверил, что служебное расследование продолжается.
Ранее
Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.
* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)
Фото: пресс-служба ГСЧС