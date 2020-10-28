В Винницкой области от осложнений после COVID-19 умер главврач Тульчинской ЦРБ

Это уже вторая смерть от ковида главы райбольницы в области.

В Винницкой области от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер главный врач Тульчинской центральной районной больницы Виталий Лисица.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат Лариса Билозир.

"Печальное известие из моего округа. Сегодня на 52-м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнения, вызванные коронавирусной болезнью", - написала она.

По ее словам, Лисицу госпитализировали 16 октября с диагнозом COVID-19, а 22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен в Винницу. Спасти его жизнь винницким медикам не удалось.

Отметим, что это уже вторая смерть от COVID-19 главы райбольницы на Виннитчине. 13 октября умерла главврач Томашпольской ЦРБ Елена Миронишина-Краковская.

Согласно данным Винницкой ОГА, по состоянию на 28 октября в области COVID-19 болеют 284 медработника, 726 выздоровели. За последние сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 12 медработников.