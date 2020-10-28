Завтра, 29 октября, школьники Киева возобновят учебу

С завтрашнего дня, 29 октября, восстанавливается обучение после каникул в столичных школах. Ученики 8 школ Киева остаются на карантине.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева – из-за заболевания педагогов и учеников”, – сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Кличко уточнил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию.

Отмечается, что 420 школ (95% учебных заведений) по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

Ранее KV сообщала, что столичные власти рекомендовали отправить школьников на каникулы с 21 октября. Это связано с мерами по предотвращению коронавируса и проведением местных выборов.