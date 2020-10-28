Столичные спасатели извлекли из коллектора четырех работников "Киевводоканала"
Во время ремонтных работ произошла авария.
Сегодня во время проведения ремонтных работ на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе, в Дарницком районе Киева, произошла авария в коллекторе. В результате пострадали четверо работников "Киевводоканала".
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
К месту вызова были направлены спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, они установили, что четыре коммунальщика были смыты большим напором холодной воды.
Всех пострадавших вытащили из коллектора и передали медикам. Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, остальным трем помощь оказывали на месте.
Как сообщают очевидцы, на месте аварии образовалась пробка, дорожное движение на этом участке затруднено.
Напомним, в 2018 году власти Киева заявляли, что направят более 120 млн гривен на плановые работы по реконструкции объектов киевского канализационного хозяйства. Большинство канализационных сетей столицы строили примерно 50 лет назад.
В ноябре 2017 года в Киеве запустили вторую нить главного канализационного коллектора, которую строили с 2015 года. Проект обошелся в 1,3 млрд гривен, гарантию дали на 100 лет.