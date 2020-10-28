На станции метро “Вокзальная” в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)

На станции метро &ldquo;Вокзальная&rdquo; в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)

Столичные полицейские на станции метро “Вокзальная” решили проверить подозрительно себя ведущего мужчину. В его сумке правоохранители обнаружили расфасованные в пакетики амфетамин, каннабис, таблетки “экстази” и электронные весы. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева

Как сообщается, во время отработки на станции столичного метрополитена “Вокзальная” полицейские увидели пассажира, который подозрительно себя вел. Правоохранители пригласили мужчину в комнату полиции, чтобы установить его личность и проверить документы. Во время проверки в его сумке было обнаружено большое количество наркотиков.

“Через Интернет мужчина приобрел наркотические вещества, расфасовал их и в дальнейшем планировал сбыть путем так называемых “закладок” на территории столицы. В целом мы изъяли у него 23 пакетика с таблетками, 35 пакетиков с веществом белого цвета, 25 пакетиков с веществом светло-коричневого цвета и пакетики с веществом зеленого цвета. Изъятое направлено на проведение экспертизы”, – рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Сообщается, что мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался 28-летний уроженец города Севастополь.

“По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества”, – сообщил Михаил Никонов.

Напомним, в Киеве инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков. Стоимость изъятого по ценам “черного рынка” составляет около 25 тыс. Гривен.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

На станции метро &ldquo;Вокзальная&rdquo; в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)
На станции метро &ldquo;Вокзальная&rdquo; в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)
На станции метро &ldquo;Вокзальная&rdquo; в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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