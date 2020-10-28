В Деснянском районе Киева обнаружили 2 снаряда времен Второй мировой войны. В ГСЧС призвали в случае обнаружения опасных предметов – сообщать в правоохранительные органы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

27 октября в лесу у Алмазного озера в Деснянском районе столицы гражданами был обнаружен артиллерийский снаряд АС-76. Кроме того, в лесу вблизи села Пуховка, в Деснянском районе столицы, обнаружен артиллерийский снаряд АС-75. Обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 1 790 взрывоопасных предметов.

В случае обнаружения подозрительных предметов – звоните по телефону 101 или 102.

Фото: ГСЧС