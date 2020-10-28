На газораспределительной станции под Харьковом произошел взрыв, есть жертвы

По предварительной информации, два человека погибли, 9 получили травмы.

На газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова произошел взрыв.

На месте работают спасатели и полицейские, сообщает Укринформ.

По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших.

"Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых транспортируют в Харьков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что около 11:47 28 октября поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего горения. Задымления составило около 200 кв. метров.

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили травмы.

Напомним, в ночь на 15 сентября вблизи пгт Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой–Помары–Ужгород), который поставляет газ в Европу. В течение часа специалисты ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет.

По факту разгерметизации газовой магистрали полиция Киевщины открыла уголовное производство.

17 сентября критические последствия разгерметизации газовой магистрали в Чабанах ликвидировали. В ОГТСУ отметили, что перебоев с поставками газа потребителям в Украине и за рубежом не было.