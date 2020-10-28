На Русановской набережной в Киеве неизвестные сбросили мусорные контейнеры в Днепр
Сегодня ночью, 27 октября, неизвестные сбросили мусорные контейнеры в реку в парке на Русановской набережной в Киеве. Два контейнера сбросили полными, еще из одного часть мусора высыпали на берегу.
Об этом
“Ночью неизвестными были перетащены контейнеры для сбора мусора и сброшены в реку. Два полных и один полупустой контейнеры работники КП СЗН Днепровского района нашли перевернутыми в Днепре”, – сказано в сообщении.
Коммунальщики отметили, что доставать контейнер вручную не удастся, для этого придется использовать технику.
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Фото: фейсбук КП по СЗН Днепровского района