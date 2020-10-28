За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 563 новых носителя коронавируса. В то же время 15 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве на коронавирус заболели еще 563 человека. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 19 девочек от 2 до 17 лет. А также 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 80 случаев.

“К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1 866 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 494 пациентов – в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной”, – отметил мэр Киева .

Как сообщала KV , за минувшие сутки, 27 октября, в Украине выявлены 7 474 новых носителя коронавируса. За сутки выздоровели 3 306 пациентов.

Напомним, с 26 октября в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне.