За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 563 новых носителя коронавируса. В то же время 15 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве на коронавирус заболели еще 563 человека. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 19 девочек от 2 до 17 лет. А также 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 80 случаев.

“К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1 866 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 494 пациентов – в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной”, – отметил мэр Киева.

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 27 октября, в Украине выявлены 7 474 новых носителя коронавируса. За сутки выздоровели 3 306 пациентов.

Напомним, с 26 октября в Украине обновились карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне. 

Фото: pravda.com.ua


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусомВсе врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусом
В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свинейВ Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней
В Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемииВ Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемии
В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)
Дело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в судДело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в суд
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки зафиксировано 6 677 новых случаев COVID-19В Украине за сутки зафиксировано 6 677 новых случаев COVID-19
В Киеве уже почти 35,5 тыс. случаев коронавируса, в больницах - 1866 больных с COVID-19В Киеве уже почти 35,5 тыс. случаев коронавируса, в больницах - 1866 больных с COVID-19
Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
За неделю в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИЗа неделю в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
В Киеве еще 308 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 308 человек заболели коронавирусом
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человек
За сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости