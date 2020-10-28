На Чернобыльской АЭС коронавирус диагностирован у 40 сотрудников

Среди персонала ЧАЭС выявлено 40 носителей коронавируса. Больше половины из них уже выздоровели, один человек находится в больнице на Киевщине.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Чернобыльской АЭС.

“По состоянию на 23.10.2020 (10:00) среди персонала ГСП ЧАЭС зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что 21 сотрудник ЧАЭС выздоровел, 18 человек находятся на амбулаторном лечении. Еще один сотрудник находится на стационарном лечении в Славутичской городской больнице.

Кроме того, 25 работников, контактных с носителям икоронавируса, находящится на самоизоляции.

Все работники наблюдаются семейными врачами.

Напомним, на 9:00 27 октября в Украине 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6 677 новых случаев.

Фото: пресс-служба ЧАЭС