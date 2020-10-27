Суд освободил из-под стражи полицейского из Кагарлыка, которого подозревают в изнасиловании и пытках

Также обнародована копия соответствующего постановления суда.

Суд освободил из-под стражи полицейского из Кагарлыка, которого подозревают в изнасиловании и пытках
Фото: facebook.com / Кагарлицьке відділення поліції

Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи полицейского Ярослава Леваднюка, который является фигурантом по делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат (фракция "Голос") Андрей Осадчук.

"Под шумок выборов один из "кагарлицких палачей" выходит из-под стражи! Пока внимание общества приковано к результатам голосования, аваковские орлы и волчьи суды делают свое черное дело. Сегодня судья Голосеевского районного суда г. Киева Колдина А.А. освободила из- под стражи Ярослава Леваднюка - одного из подозреваемых по делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке. Даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его под стражей", - сообщил Осадчук.

Он также обнародовал копию соответствующего постановления суда, подтверждающего, что Левандюк освобожден из-под стражи.

Фото: Facebook.com

Ярослава Левандюка подозревают в совершении пыток и причастности к насильственному исчезновению (ч. 2 ст. 127 и ч. 1 ст. 146-1 УК).

Андрей Осадчук также отметил, что уже двое подозреваемых по делу о пытках "отдыхают дома".

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергея Сулиму и Николая Кузива задержали после того, как женщина дала показания об избиении и изнасиловании правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи объяснений по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских. Они не имеют права на залог. 22 июня им уточнили подозрение - сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации", - говорится в сообщении. 365-ю статью переквалифицировали в 127-м.

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