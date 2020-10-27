Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Троещине (видео)

Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Троещине. Возгорание произошло в общем коридоре, в самовольно установленной кладовой для хранения вещей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

27 октября в 13:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Драйзера, 26 в Деснянском районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии было установлено, что возгорание произошло в общем коридоре, в самовольно установленной кладовой для хранения вещей на площади 3 кв. м.

Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 13:59 возгорание было локализовано, а в 14:05 ликвидировано.

На месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Как сообщала KV , на прошлой неделе в Святошинском районе в пожаре погиб мужчина. Причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Фото: скриншот видео