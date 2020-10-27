Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Троещине (видео)

Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Троещине (видео)

Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Троещине. Возгорание произошло в общем коридоре, в самовольно установленной кладовой для хранения вещей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве

27 октября в 13:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Драйзера, 26 в Деснянском районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии было установлено, что возгорание произошло в общем коридоре, в самовольно установленной кладовой для хранения вещей на площади 3 кв. м. 

Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 13:59 возгорание было локализовано, а в 14:05 ликвидировано.

На месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Как сообщала KV, на прошлой неделе в Святошинском районе в пожаре погиб мужчина. Причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Фото: скриншот видео


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусомВсе врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусом
В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свинейВ Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней
В Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемииВ Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемии
В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)
Дело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в судДело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в суд
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине произошел пожар на предприятии по переработке химикатов и медпрепаратов, есть пострадавшиеНа Киевщине произошел пожар на предприятии по переработке химикатов и медпрепаратов, есть пострадавшие
На фабрике вблизи Одессы произошел масштабный пожарНа фабрике вблизи Одессы произошел масштабный пожар
В Киеве ликвидировали все подтопления на дорогахВ Киеве ликвидировали все подтопления на дорогах
В многоэтажке Днепровского района столицы сорвался лифт с бригадой скорой, ребенком и пенсионеркойВ многоэтажке Днепровского района столицы сорвался лифт с бригадой скорой, ребенком и пенсионеркой
Спасатели начали возвращать вещи жильцам дома на Позняках, где в июне произошел взрывСпасатели начали возвращать вещи жильцам дома на Позняках, где в июне произошел взрыв
Столичные оперативники задержали мошенника под предлогом обмена валют завладевшего почти миллионом гривенСтоличные оперативники задержали мошенника под предлогом обмена валют завладевшего почти миллионом гривен
Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сетиСегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети
Спасатели на 9-й день погасили пожары в Луганской областиСпасатели на 9-й день погасили пожары в Луганской области
На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)
Столичные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщинаСтоличные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина
Последние новости
Подгружаем последние новости